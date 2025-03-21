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CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisine kayyum atanma ihtimalinin bulunduğunu belirterek 6 Nisan’da olağanüstü bir kurultay düzenleme kararı aldıklarını açıkladı. Bu karar, CHP’nin 7’nci Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan da destek gördü. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, “Sayın Genel Başkanı ve Genel Merkez yönetimimizi, aldıkları olağanüstü kurultay kararından dolayı kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

PARTİ DEĞERLERİNE VURGU

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları dile getirdi: “Cumhuriyet Halk Partisi kuruluştur, kurtuluştur ve umuttur. İlk direniştir ve teslim alınamaz son kaledir. Hukuksuz müdahalelere maruz bırakılamaz.” Bu ifadelerle, Cumhuriyet Halk Partisi’nin temellerine ve değerlerine vurgu yaptı. Kılıçdaroğlu, “Bu karanlık ve zor günleri hep birlikte, el ele, omuz omuza aşacağız.” diyerek birlik mesajı verdi.

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