CHP Olağanüstü Kurultaya Hazırlanıyor

CHP’DE ŞAİBE İDDİALARI SÜREĞİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 2023 yılına damgasını vuran 38. Olağan Kurultay sonrası devam eden şaibe iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Genel seçimlerde yaşanan yenilginin ardından parti içinde değişim istekleri yükselmiş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in önderlik ettiği değişim hareketi ile 13 yıl süren Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona ermişti. Kurultayın sonucu itibarıyla Özgür Özel, CHP’nin yeni genel başkanı olarak göreve gelmişti.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI ALINDI

Kurultay sonrası gün yüzüne çıkan şaibe iddiaları, parti içerisinde huzursuzluk yaratmaya devam ediyor. CHP lideri Özgür Özel, olası bir kayyum atama olasılığına karşı geçtiğimiz günlerde olağanüstü kurultay kararı aldı. 21 Mart Cuma günü bu kararı açıklayan Özel, partinin 6 Nisan’da olağanüstü kurultaya gideceğini duyurdu. Olaylı geçen kurultay sürecinin ardından bugün yaşanan yeni gelişmeler, CHP içindeki tartışmaları daha da körüklüyor.

KILIÇDAROĞLU VE ADAYLIK KONUSU

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay ve adaylık konusuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp ‘Genel başkan adayıyım’ demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman ‘Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim’ diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultayda kimi seçerse, doğrusu o olur.”