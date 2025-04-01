Chp, Olağanüstü Kurultaya Hazırlanıyor

CHP’DE ŞAİBE İDDİALARI DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 2023 yılı içerisinde düzenlenen 38. Olağan Kurultay sonrasında şaibe iddiaları gündeme sıkça geliyor. Genel seçimlerde yaşanan yenilginin ardından parti içinde değişim talepleri gündemi sararken, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in önderlik ettiği değişim hareketi, 13 yıl süren Kemal Kılıçdaroğlu dönemine son vermişti. Kurultay sonucunda Özgür Özel, CHP’nin yeni genel başkanı olarak görev almıştı.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI

Ancak kurultayın ardından dile getirilen şaibe iddiaları, partide huzursuzluk yaratmaya devam ediyor. CHP lideri Özgür Özel, potansiyel bir kayyum ataması tehlikesine karşı geçtiğimiz günlerde olağanüstü kurultay kararı aldı. 21 Mart Cuma günü bu kararı duyuran Özel, partinin 6 Nisan’da olağanüstü kurultaya gideceğini kamuoyuna açıkladı. Olaylı kurultay sürecinin ardından meydana gelen yeni gelişmeler, CHP’deki iç tartışmaları daha da derinleştiriyor.

KILIÇDAROĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün yönelttiği soruları yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay ve adaylık durumu hakkında şunları söyledi: “Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp ‘Genel başkan adayıyım’ demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman ‘Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim’ diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultayda kimi seçerse, doğrusu o olur.”