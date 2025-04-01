CHP Olağanüstü Kurultaya Hazırlanıyor

HAKLI TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 2023 yılında gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay sonrasında, şaibe iddiaları gündemden düşmüyor. Genel seçimlerdeki yenilginin ardından parti içindeki değişim talepleri artmış, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in öncülük ettiği değişim hareketi, 13 yıl süren Kemal Kılıçdaroğlu dönemini sonlandırmıştı. Kurultay sonrası Özgür Özel, CHP’nin yeni genel başkanı seçilmişti.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY DUYURULDU

Kurultay ardından yükselen şaibe iddiaları, parti içerisinde huzursuzluk yaratmaya devam ediyor. CHP lideri Özgür Özel, muhtemel bir kayyum ataması endişesine karşı olağanüstü kurultay kararı almıştı. 21 Mart Cuma günü bu kararını açıklayan Özel, partinin 6 Nisan’da olağanüstü kurultaya gideceğini belirtti. Olaylı kurultay sürecinin ardından bugün yaşanan yeni gelişme, CHP içindeki tartışmaları daha da kızıştırdı.

KILIÇDAROĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü’den Saygı Öztürk’ün kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, kurultay ve adaylık konusunu şu şekilde ifade etti: “Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp ‘Genel başkan adayıyım’ demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman ‘Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim’ diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultayda kimi seçerse, doğrusu o olur.”