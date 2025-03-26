CHP Olağanüstü Kurultayı İçin Yargı Süreci

CHP YÖNETİMİ TOPLANTILARLA YOL HARİTASI BELİRLİYOR

CHP yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve görevden alınması sonrasında üst üste toplantılar yaparak stratejisini belirlemeye çalışıyor. 2023’te gerçekleştirilen 38. Olağanüstü Kurultay’ın iptali ve kayyum atanması ihtimaline karşı, 6 Nisan’da olağanüstü kurultay çağrısı yapan CHP’nin bu kararının iptali için yargıya başvurdu. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da aralarında bulunduğu üç kişi, 6 Nisan’daki olağanüstü kurultayın iptali adına yargıya başvuru yapması, dikkatleri bir kez daha mahkemeye çevirdi. CHP yöneticileri ise tüm bu senaryolara karşı “B Planlarının hazır olduğunu” ifade ediyor.

EN OLUMSUZ SENARYO

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın aktardığına göre, CHP kulislerinde en kötü ihtimalin 38. Olağan Kurultayı’nın “yok hükmünde” sayılması ihtimali olarak öne çıkıyor. Böyle bir karar, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin yeniden partinin başına geçmesini tetikleyebiliyor. Özel’in olağanüstü kurultay kararını açıklamasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 2023 kurultayında “iradeleri fesata uğratılan delegelerin oyları karar yeter sayısını etkileyebilecek düzeye ulaşırsa, genel başkan dahil, kurultayda yapılan seçimlerin yok hükmünde” olduğunu savunmuştu. İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesi durumunda, 38. Olağan Kurultay’ın da iptal edilebileceği belirtiliyor. Böyle bir durumda Kılıçdaroğlu’nun tutumu büyük önem taşıyor. Kılıçdaroğlu’na yakın bir grup, “Böyle bir durumda, partiyi ortada bırakmaz. Partinin başına geçer ama en kısa sürede de kurultay kararı alır” şeklinde görüş bildiriyor.

YENİ İSİMLER YARIŞTA

“Kurultay yok hükmünde sayılırsa, şartlar değişir” diyen bazı CHP milletvekilleri, yalnızca Kılıçdaroğlu’nun değil, başka isimlerin de genel başkanlık için yarışa girebileceğini, Parti Meclisi seçimlerinin de ciddi bir rekabet içerebileceğini belirtiyor. Lütfü Savaş ile birlikte üç kişinin olağanüstü kurultayın iptali talebi, bu tür beklentilerin etkisi altında yapıldığı ifade ediliyor.

İMAMOĞLU’NUN ADAYLIĞI RESMİLEŞİYOR

Diğer yandan, CHP yönetimi, parti üyelerinin katılımıyla yapılan ön seçimde bir milyon 653 bin üyenin oyu ile partinin cumhurbaşkanı adayı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı için grup oylamasına gidiyor. CHP’nin Meclis grubu Perşembe günü basına kapalı bir ortamda toplanarak İmamoğlu’nun adaylığını oylayacak. Gruptan İmamoğlu’nun aday olarak çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak resmen adaylaşması, seçim takviminin açıklanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu kararıyla mümkün olabiliyor.