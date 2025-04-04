CHP Olağanüstü Kurultayında Tek Aday Beklentisi

CHP’DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY TARİHİ BELİRLENDİ

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından kritik bir karar alan CHP, 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultay düzenleyecek. Kurultayda Genel Başkan Özgür Özel’in tek aday olarak sahne alması bekleniyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, aday olmayacağını duyurdu.

CHP’DE ADAYLIK HAZIRLIĞI SÜRECİ

Gazeteci yazar Barış Yarkadaş, TGRT Haber’deki Taksim Meydanı programında önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Yarkadaş, kurultay sürecinde dikkat çeken isimleri açıklayarak CHP’de genel başkanlık için adaylık hazırlığı içinde olan iki ismin öne çıktığını belirtti. Bu isimlerden biri eski milletvekili Müslim Sarı, diğeri ise bir dönem CHP milletvekilliği yapmış olan Berhan Şimşek oldu. Yarkadaş, “Müslim Sarı, büyük ihtimalle cumartesi günü adaylığını açıklayacak. Bu konuda hazırlıklarını tamamladı. Kurultay süreciyle ilgili net bir mesaj vermesi bekleniyor” ifadesini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NUN TUTUMUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

Barış Yarkadaş, Berhan Şimşek’in adaylık konusunu da değerlendirdiğini ve partideki bazı isimlerle iletişim kurduğunu aktardı. Ancak Şimşek’ten henüz resmi bir açıklama gelmedi. CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutumu hakkında dikkat çeken yorumlarda bulunan Yarkadaş, “Kılıçdaroğlu’nun sözleri İmamoğlu ve arkadaşlarını hedef almıyor. Eğer İmamoğlu’na karşı bir tavrı olsaydı, neden onu ziyaret etmeye gitsin? Kaldı ki, Kemal Bey kayyum olmayı zaten hiçbir zaman kabul etmeyecekti” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK TALEPLERİ

CHP’de 518 delegenin Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını istediğine de dikkat çeken Yarkadaş, “Bu ekibin başında Bedri Ağaç var. Delege içinde ağırlığı olan bir kişi. O yüzden Müslim Sarı ismini öne çıkardım. Yarın da bir grup milletvekili Kemal beye parti meclisi konusunda destek vermesini isteyecekler. Fakat Kemal beyin edindiğim bilgiye göre bu konuya da müdahil olmak istemediği söyleniyor” ifadelerini kullandı.