(CHP) – Ömer Fethi Gürer, Yatırım Verilerini Sordu. Bakan Verileri Paylaşmadı

GÜRER’İN YANITININ DEĞERLENDİRİLMESİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a göndermiş olduğu soru önergesine gelen yanıtın somut verilere dayanmaması üzerine dikkat çekti. Gürer, “Bakan, yalnızca geçmiş dönemlerdeki yabancı yatırım girişleri ve şirket sayılarındaki artışı hatırlatmakla yetindi. Ancak 2025 yılında Türkiye’den çekilen firmaların sayısı, hangi sektörlerden oldukları, yarattıkları ekonomik kayıplar ve gerekçelerine dair herhangi bir veri paylaşılmadı.” dedi. Bu bağlamda, Gürer, ülkenin yatırım fırsatları açısından sadece istikrar ve enflasyonun değil, aynı zamanda hukuk sisteminin de önemli bir belirleyici olduğuna vurgu yaptı.

TİCARET BAKANI’NIN VERİ PAYLAŞIMI

Gürer’in bakanlığa yönelttiği önergeye verilen yanıtta, Türkiye’nin yabancı yatırımları çekme ve koruma konusunun öncelikli çalışma alanı olduğu ifade edildi. 1984-2001 yılları arasında Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırım miktarının sadece 13,5 milyar ABD doları olduğu, buna karşın 2002-2025 döneminde bu rakamın 279,5 milyar ABD doları seviyesine yükseldiği belirtildi. Ancak Gürer, bu verilere rağmen 2025 yılında Türkiye’den çekilen yabancı firmaların sayısı, sektör dağılımları, istihdam kaybı ve çekilme gerekçeleri gibi önemli bilgilerin eksik olmasını eleştirdi.

ŞEFFAFLIK TALEBİ

Bakan Bolat’ın önergeye verdiği yanıtı değerlendiren Gürer, “Bakanlık bu alanda net ve şeffaf şekilde verileri paylaşmaması düşündürücüdür.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Gürer, “Başkanlık sistemine yabancı yatırımcıların yaklaşımını anlamak açısından rakamsal veriler de önemli bir göstergedir.” diyerek, verilerin paylaşılmasının önemini vurguladı. Bu durum, yabancı yatırımcıların Türkiye’de yatırım yapma istekliliğinin daha iyi anlaşılabilmesi açısından kritik bir konu oluşturuyor.