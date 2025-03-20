CHP Ön Seçim Buluşması Yasaklanmadı

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN YALANLAMA

İstanbul Valiliği, CHP’nin Haliç Kongre Merkezi’nde cumartesi günü gerçekleştireceği Ön Seçim Buluşması’nın yasaklandığı yönündeki iddiaları reddetti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), pazar günü cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçime gidecek ve bu kapsamda Haliç Kongre Merkezi’nde bir buluşma düzenleyecek.

CHP’DEN YASAKLAMA AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına almasının ardından söz konusu buluşmanın İstanbul Valiliği tarafından yasaklandığını belirtti. Günaydın, “Newroz önemli bir kutlamadır. Ama Newroz’a izin veren valiliğin cumartesi günü, Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak toplantıya yönelik yasaklama kararı aldığını ifade edelim” dedi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Günaydın’ın iddialarına cevap veren İstanbul Valiliği, böyle bir yasaklama kararı almadığını duyurdu. Valilik, “Söz konusu etkinliğe ilişkin alınmış herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı. Ayrıca, Valilikten yapılan açıklamada, “Çeşitli mecralarda ‘İstanbul Valiliği, 22 Mart’ta Haliç’te yapılacak CHP Ön Seçim Buluşması’nı yasakladı’ şeklinde yayınlanan haberler asılsızdır. İstanbul Valiliği’nin bu şekilde aldığı bir karar bulunmamaktadır” denildi.