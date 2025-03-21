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CHP Ön Seçim Oy Kullanma Yerleri

CHP’NİN ÖN SEÇİMİ TARİHİ VE OY KULLANIMI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştireceği ön seçim ile cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. Bu süreçte, hem parti üyeleri hem de üye olmayan vatandaşlar oy kullanma hakkına sahip olacak. Bu ön seçimin nasıl işleyeceği ve oylama yerleri hakkında bilgi almak isteyenler için bazı detaylar mevcut.

DAYANIŞMA SANDIKLARI VE OY KULLANMA YERLERİ

CHP, üye olmayan vatandaşların da oy kullanabilmesi amacıyla “Dayanışma Sandıkları” oluşturacak. Parti üyeleri, mobil uygulamaları aracılığıyla “Nerede Oy Kullanacağım” sekmesinden gerekli bilgilere ulaşabiliyor. Bu önemli süreçte, oy kullanma yerleri ile ilgili bilgilerin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Dayanışma Sandıkları aracılığıyla oy kullanmak isteyenler, aşağıdaki sorgulama yöntemi ile oy kullanacakları yerleri öğrenebilirler.

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