CHP Ön Seçim Sonucu ve İmamoğlu’nun Adaylığı

CHP’DE CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI SÜRECİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) olası cumhurbaşkanlığı adaylığı ve ön seçim süreci, ülke gündeminin en önemli konularından biri haline gelmiş durumda. Kamuoyunun büyük bir merakla takip ettiği gelişmeler, “CHP ön seçim sonuçları açıklandı mı?” ve “Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı?” sorularının derinlemesine araştırılmasına yol açıyor. Peki, CHP’deki ön seçim sonuçlarının detayları neler? Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmiş mi?

ÖN SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Cumhuriyet Halk Partisi, 23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirdiği ön seçim ile cumhurbaşkanı adayını belirledi. Türkiye genelinde dikkatle izlenen bu süreçte, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partinin tek adayı olarak yarıştı ve yüksek bir oy oranıyla CHP’nin resmi cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamasına göre, partiye kayıtlı 1 milyon 753 bin üyeden 1 milyon 653 bini oy kullandı. Ayrıca üye olmayan vatandaşlar için oluşturulan dayanışma sandıklarında 13 milyon 211 bin kişi oy verdi. Toplamda Ekrem İmamoğlu’na verilen oy sayısı 14 milyon 850 bin olarak açıklandı.

İMAMOĞLU’NUN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI DURUMU

Bu sonuçlar doğrultusunda Ekrem İmamoğlu, 2025 seçimleri için CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak resmi olarak belirlendi. Ön seçim süreci ve katılım oranı, hem parti içerisindeki dinamikleri hem de kamuoyu nezdindeki algıyı önemli ölçüde etkiledi. Bakanlık ve milletvekili seçimleri gibi diğer siyasi süreçlerde de İmamoğlu’nun rolü merak ediliyor.