CHP Ön Seçimi İçin Sandıklar Kuruluyor

CHP’DE CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI GÜNDEMİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) gündeminde cumhurbaşkanı adayı bulunuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Mart’ta düzenlenecek ön seçimde, 116 milletvekilinin desteğini alan Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olarak yer alacağını duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylıktan çekilmesi ve eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek’in yeterli imzayı toplayamaması, İmamoğlu’nu yarışta tek isim haline getirdi. Bu durum, hem parti içinde hem de dışarıdan çeşitli tepkilere yol açtı. Ön seçimle ilgili detaylar da netleşmeye başladı.

1 MİLYON 650 BİN ÜYE SANDIK BAŞINA GİDECEK

CHP’nin yetkili kurulları tarafından hazırlanan “Cumhurbaşkanı Adayı Örgüt Denetiminde Ön Seçim Yönergesi” kapsamında belirlenen takvim doğrultusunda, oy kullanma hakkı için üyelik başvuruları 28 Şubat saat 17.00’de sona erdi. Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre, ön seçim kararı sonrasında CHP’ye 150 bin yeni üye katılarak oy kullanma hakkı elde etti. Bu gelişmeyle birlikte ön seçimde 1 milyon 650 bin CHP üyesi, partisinin bir sonraki genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla sandık başına gidecek.

SEÇMEN LİSTELERİ HAZIRLANIYOR

Ön seçim takvimine göre, bugün itibarıyla oy kullanacak üyelere ilişkin seçmen listelerinin CHP Genel Sekreterliği tarafından basımına başlandı. Süreç, 13 Mart Perşembe günü, Genel Sekreterlikçe basılan seçmen listelerinin ilçe başkanlıklarına gönderilmesi ile devam edecek. Burada, kurulacak sandık sayısındaki değişikliklerin merkez kurula bildirilmesi ve sandık kurullarında görev yapacak başkan ve üyelerin seçimi gerçekleştirilecek. 14 Mart Cuma günü ise basımı tamamlanan oy pusulalarının, diğer oy verme araçlarıyla birlikte ilçe başkanlıklarına gönderilmesi sağlanacak.

İTİRAZ SÜREÇLERİ İLERLİYOR

Seçmen listelerinin askıya çıkma tarihi 16 Mart Pazar olarak belirlenmiştir. Bu tarihte listelere itiraz süreci başlayacak ve merkez kurul tarafından sandık sayıları ile oy kullanma yerleri ilan edilecek. 18 Mart Salı günü, seçmen listeleri askıdan indirilecek. 20 Mart Perşembe günü, sandık kurulu üyeliği için aday adaylarının veya temsilcilerinin bildirdiği isimler arasından ad çekme işlemi yapılacak. Aynı gün, sandık kurulu oluşumları tamamlanacak. 21 Mart Cuma, merkez kurulunca seçmen listelerine yapılan itirazlar karara bağlanacak. Nihayetinde, 23 Mart Pazar günü ön seçimde oy kullanma hakkı elde eden CHP üyeleri, partisinin bir sonraki genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına gidecek.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAN TEK ADAY: İMAMOĞLU

Örgüt denetiminde gerçekleştirilecek ön seçimde, 116 milletvekilinin imzasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tek aday olarak belirlenmiş durumda.