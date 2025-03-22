CHP Ön Seçimi Oy Kullanma Saatleri

CHP ÖN SEÇİMİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştireceği ön seçim, seçmenler için önemli bir konu haline geliyor. Özellikle, “CHP sandıkları saat kaçta açılacak?” ve “Oy kullanma işlemi ne zaman başlayacak ve kaçta sona erecek?” gibi sorular sıkça araştırılıyor. Hem parti üyeleri hem de vatandaşlar, 23 Mart’ta oy verme saatleri hakkında net bilgilere ulaşmak istiyor. Peki, CHP ön seçiminde oy kullanma saatleri ne olacak? İşte bu konuda detaylar…

SANDIKLARIN AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

CHP ön seçiminde sandıklar, 23 Mart 2025 Pazar günü saat 08.00’de açılacak. Oy verme işlemi ise saat 17.00’ye kadar devam edecek. Saat 17.00’de sandık başında bulunan seçmenler, oylarını kullanma imkanına sahip olacak. Seçmenlerin, geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurarak sandık başına gitmeleri gerekiyor.

23 MART 2025’OY KULLANMA İŞLEMLERİ

Ön seçimde oy verme işlemleri, 23 Mart 2025 Pazar günü saat 17.00’de sona erecek. Bu saatten sonra sandık başına gelen seçmenlerin oy kullanmaları mümkün olmayacak. Seçmenlerin belirtilen saatler içerisinde oylarını kullanmaları büyük önem taşıyor.