CHP Ön Seçimi Oy Kullanma Yerleri Nasıl Öğrenilir?

SEÇİM GÜNÜNDEKİ HAZIRLIKLAR

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştireceği ön seçim için geri sayım hızla devam ediyor. Seçmenler, oy kullanacakları yerlerle ilgili en fazla bilgi edinmek istediği konular arasında yer alıyor. Hangi ilde, hangi okulda veya hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, sandık listeleri ve adres bilgilerine ulaşmanın yollarını arıyor. Özellikle “CHP ön seçiminde nerede oy kullanacağım?” ve “İsmim hangi sandıkta yer alıyor?” gibi sorular, internet üzerinde en çok araştırılan başlıklar arasına girmiş durumda. Peki, CHP ön seçimi için oy kullanma yerlerini nereden ve nasıl öğrenebilirsiniz? İşte detaylar…

RESMİ KANALLARDAN BİLGİYE ULAŞIM

Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri ve destekçileri, oy kullanacakları sandıkları partinin resmi web adresinden kolaylıkla sorgulayabiliyor. Bunun yanı sıra, CHP Mobil uygulaması aracılığıyla “Nerede Oy Kullanacağım?” sekmesi üzerinden detaylı bilgi almak da mümkün. Parti üyesi olmayanlar ise sisteme giriş yaptıktan sonra “CHP üyesi değilim” seçeneğini tercih ederek, oy kullanabilecekleri il veya ilçe bazındaki sandık adreslerini öğrenebiliyor.

İL İL SANDIK DETAYLARI

Bu bağlamda, 23 Mart 2025 tarihinde oy kullanmayı planlayan herkesin, sandık bilgilerini önceden sorgulaması seçimin sağlıklı geçmesi açısından büyük önem taşıyor. İl il sandık listelerine, adres bilgilerine ve seçmen detaylarına ulaşmak için Cumhuriyet Halk Partisi’nin resmi platformlarını ziyaret edebilirsiniz.