Chp Önünde Gergin Anlar Yaşandı

CHP İL BİNASI ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Gürsel Tekin’in CHP il binasına yarın gelme ihtimaline karşı, CHP’li milletvekilleri ve vatandaşlar, il binası önünde toplanmış durumda. İl başkanlığı etrafında polis ekipleri güvenlik tedbirleri alıyor. Vatandaşların bariyerleri aşma çabası sonucu bazı gergin anlar yaşanıyor.

GÜRSEL TEKİN’İN ATANMASIYLA BAŞLAYAN BEKLENTİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırıldığından dolayı yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı. Tekin’in yarın il binasına gelme olasılığına yönelik olarak, CHP’li milletvekilleri ve geniş bir grup, akşam saatlerinden itibaren bina önüne ve içine yoğun bir şekilde toplandı. Çok sayıda çevik kuvvet ekibi, il başkanlığı binası çevresinde ve önünde güvenlik önlemleri alıyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE GERGİNLİKLER

İstanbul Valiliğinin talimatıyla bazı yollar polis tarafından kapatıldı. Vatandaşların bariyerleri aşma girişimi, olayda gerginliklerin yaşanmasına yol açtı. Özgür Çelik de binadan çıkarak, eylem yapanlara destek veriyor. CHP’li milletvekilleri ve kalabalığın bekleyişi devam ediyor.