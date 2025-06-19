Chp, Ortak Basın Açıklaması Yaptı

CHP İL BAŞKANLARINDAN ORTAK AÇIKLAMA

CHP’nin 81 il başkanı, CHP Genel Merkezi önünde birlikte basın açıklaması yaptı. Bu açıklamada CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, milletin yoksullukla mücadele ettiğini ve bölgede savaşların tırmanmasıyla birlikte istikrarsızlıkların giderek arttığını belirtti. İktidarın esas işlerinden uzaklaştığını ve muhalefetle meşgul olduğunu savunan Erkol, “Bugün tam bağımsız, tam demokratik bir Türkiye hedefinin sürükleyici merkezi ve bir sonraki iktidarın adresi CHP’dir.” şeklinde konuştu.

YEREL SEÇİME ODAKLANILIYOR

Erkol, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda delegelerin özgür iradesiyle Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiğini vurguladıktan sonra, birlik içerisinde yerel seçime odaklandıklarını ve “yerelde iktidar olduklarını” ifade etti. Ayrıca, partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun belirlendiğini hatırlatarak, “Partimiz emin adımlarla iktidara yürümektedir.” dedi.

İKTİDARIN SALDIRILARI VE MÜCADELE AZMİ

Erkol, AKP’nin partilerine karşı düşmanca bir tavır aldığını ve bunun sebebinin CHP’nin iktidar yürüyüşü olduğunu ifade etti. CHP’nin, iktidar eliyle dizayn edilebilecek bir parti olmadığını belirten Erkol, “CHP, siyasallaşmış yargı oyunlarıyla ve siyaset mühendisliğiyle rotası belirlenecek, şantaj ve tehditle dize getirilecek parti hiç değildir.” diyerek, partilerine yönelen baskıların kendilerini yıldırmadığını aksine mücadele azimlerini artırdığını vurguladı. İktidarın kontrolündeki siyasallaşmış yargının alacağı her karara karşı birlik olunduğunu ve “81 il başkanımız hep birlikte bu kararı tanımayacaktır, yok hükmünde sayacaktır.” dedi. Tüm il başkanlarının Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultay iradesinin yanında duracağını ifade etti.