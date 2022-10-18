CHP özel ekip kurdu

Cumhuriyet Halk Partisi, Bartın’da meydana gelen maden faciasını masaya yatırmak üzere özel ekip kurdu.

Enerji, Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığında kurulan özel ekip, Amasra’daki maden kazasını araştıracak.

Facianın yaşandığı maden ocağında incelemeler yapan Akın, kazaya ilişkin bilgi aldı. Çalışmalara başlayan özel ekip, Maden Mühendisleri Odası ve sendikalarla görüşme yaptı. Ekibin içerisinde teknik kadrolar, konunun uzmanları, maden mühendisleri bulunuyor. Özel ekip, kazaya ilişkin rapor hazırlayacak. Raporda Amasra’ya giden CHP heyetinin izlenimlerinin yanı sıra teknik bilgilere yer verilecek.

Kapsamlı bir rapor hazırladıklarını ifade eden Akın, “Amasra faciası gösteriyor ki, AK Parti iktidarı ne Soma’dan ne Ermenek’ten ne de onlarca faciadan ders almış. Bırakın ders almayı bizim uyarılarımız, Sayıştay’ın uyarılarını dinlememiş. Madenci cinayetlerinin sorumlu AK Parti iktidarıdır” dedi.