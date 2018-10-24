CHP’de seçim toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi Meclisi, yerel seçim politikalarını görüşmek üzere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya geldi. MYK’da bazı il ve ilçe belediye başkan adayları hakkında alınan kararlar PM’de görüşülecek.

PM’de yerel seçimlerde partinin bazı bölgelerdeki aday belirleme yönteminin netleşmesi ve bazı il ve ilçe belediye başkanı adaylarının PM’nin onayına sunulması bekleniyor. İlçe ve belde belediyeleri adaylarından oluşacak 100’den fazla adayın açıklanması bekleniyor. Öte yandan PM toplantısı nedeniyle parti genel merkezine PM üyeleri, genel merkez çalışanları ve basın mensupları hariç ziyaretçi alınmıyor.

TRT