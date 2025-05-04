CHP, Saldırıyı Kınadı, Birlikte Olacağız

SEÇİM DÖNEMİNDE YAŞANAN SALDIRI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziksel saldırıyı, “AK Parti iktidarının 22 yıllık iktidarları sürecinde kullandığı ötekileştirici, kutuplaştırıcı, hedef gösterici dilin toplumda bulduğu karşılık” olarak nitelendiriyor. Özgür Özel’e, İstanbul’da TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in AKM’deki cenaze töreninin ardından bir saldırı yapıldı. Bu olayın ardından CHP Ankara İl Başkanlığı’nın çağrısıyla partililer ve yurttaşlar, CHP Genel Merkezi’nin önünde toplandı.

DEMOCRASIYE GEÇMİŞ OLSUN DİYORUZ

Genel Merkezde, Özgür Özel’e yönelik saldırıyla ilgili ANKA Haber Ajansı’na açıklama yapan Gamze Taşcıer, “Öncelikle Genel Başkanımız nezdinde aslında demokrasiye ‘geçmiş olsun’ demek lazım” ifadelerini kullandı. Taşcıer, bu durumu sadece tek bir kişinin gerçekleştirdiği bir şiddet eylemi olarak değerlendirilmesinin yetersiz olacağını belirtti. İktidarın, 22 yıllık iktidarları süresince kullandığı o politik dilin toplumsal karşılık bulduğuna dikkat çekti.

HUZURU BOZAN BASKILAR

Taşcıer, “Bu tarz kullanışlı aparatlar her zaman bazı tarihlerde kullanılır ve bu ülkenin huzuruna ve barışına kasteder” şeklinde konuştu. Bugün yaşanan olayın, muhalefeti susturmak ve milletin iradesine sahip çıkmasına engel olmak amacıyla yaratılan bir ortam olduğunu dile getirdi. Tüm bu baskılara, korku iklimini oluşturmak isteyenlere karşı bir arada olma, dayanışmayı sürdürme ve bu korku imparatorluğunun yarattığı siyaset anlayışını yok etme kararlılığını gösterdiklerini ortaya koydu.