CHP, saldırıyı kınadı, geçmiş olsun

CHP YETKİLİLERİNDEN SALDIRIYA TEPKİ

CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan ve Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e düzenlenen fiziksel saldırıyı kınadı ve övgü dolu geçmiş olsun dileklerini iletti. Atan, yaptığı açıklamada, bu saldırının yalnızca Özgür Özel’e değil, tüm topluma ve demokrasiye yönelik olduğunu ifade etti. “Bu alçakça saldırı, millet iradesine karşı yapılmış açık bir tehdit ve korkunun dışavurumudur” diyen Atan, sözlerine şöyle devam etti: “Bu saldırı, siyasi partiler arası rekabetin ötesine geçip açık bir linç kültürünü beslemeye yöneliktir. Demokrasiye, kardeşliğimize ve siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırıyı kabul etmiyoruz.”

SİYASAL SORUMLULUK VURGUSU

Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek ise saldırıyı kınadı ve şu şekilde konuştu: “CHP olarak bizler, bu saldırının arkasında yatan siyasal sorumluluğu açıkça görüyoruz. Bu iklimi besleyenleri tarihe not düşüyoruz. Siyasi rekabetin yerini düşmanlaştırmaya, demokratik mücadele zeminlerinin yerini fiziki saldırılara bıraktığı bir ülkede, kimse hukuktan, güvenlikten ve adaletten söz edemez.” Şenyürek, “Kimsenin şüphesi olmasın, CHP bu karanlık zihniyete, şiddeti meşrulaştıran bu siyasi iklime ve korku düzeni inşa etmeye çalışanlara asla boyun eğmeyecektir. Partimiz ve halkımız, tehditlere teslim olmayacak kadar onurlu, haklarını savunacak güçlüdür” ifadelerini de ekledi.