Chp Salihli İlçe Başkanı İstifa Etti

ENVER AKGÜN İSTİFA ETTİ

CHP Salihli İlçe Başkanı Enver Akgün, hem ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini hem de yaklaşan teşkilat seçimleri öncesi adaylıktan çekildiğini kamuoyuna duyurdu. Akgün, parti binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında, görev süresi boyunca CHP’nin değerlerine bağlı kalarak ilçe başkanlığı yaptığını ve bu değerler çerçevesinde yeniden aday olduğunu ifade etti. İlçe başkanlığı yarışında adaletli bir seçim ortamı sağlanmadığını iddia eden Akgün, “Bu sebeple partimizin ve Salihli’nin geleceğine zarar vermemek adına ilçe başkanlığı adaylığımdan çekilme kararı aldığımı kamuoyuna sunarım. Ayrıca bugünden itibaren ilçe başkanlığı görevimden de istifa ediyorum.” dedi.

3 ADAY DA YARIŞTAN ÇEKİLDİ

Bu arada, Enver Akgün ile birlikte ilçe başkanlığına aday olan Burak Kultaş, Mehmet Dönmez ve Olgun Özbudak da ortak bir açıklama yaparak adaylıktan çekildiklerini belirtti. Yarıştan çekilen adaylar adına konuşan Olgun Özbudak, ilçe başkanlığı seçimlerinde tarafsız kalması gereken bazı sivil toplum kuruluşları ve partide etkili olan kişilerin baskı ve demokratik olmayan yöntemlerle delege seçimlerine müdahale ettiğini öne sürdü. CHP Genel Merkezinin bu duruma müdahale etmesi gerektiğini vurgulayan Özbudak, bu yüzden yarıştan çekildiklerini ekledi.