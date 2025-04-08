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Chp Şanlıurfa Mv Mahmut Tanal, İstanbul’da Nöbet Tuttu

CHP MİLLETVEKİLİ MAHMUT TANAL’IN NÖBETİ

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanıp görevden uzaklaştırılması sürecinde düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde çadır kurarak nöbet tutmaya başladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, bu akşamdan itibaren Atatürk Bulvarı’ndaki Bakanlık önünde çadır kuralı ve nöbete başlayacağını belirtti. Tanal, “Haksız yere tutuklanan gençler ve öğrenciler için özgürlük ve adalet nöbetindeyim” şeklinde ifade kullandı.

POLİS MÜDAHALESİ VE TEPKİ

Ancak, Tanal’ın çadırlı eylemine polis ekipleri müdahale etti. Polisler, Tanal’ın kurduğu çadırı Bakanlık önündeki kaldırımda kaldırdı. Bununla birlikte, Tanal’ın yanında getirdiği Türk Ceza Kanunu ve diğer hukuk kitapları da elinden alındı. Tanal, polis müdahalesinin ardından yaptığı açıklamada, “Burada çadırımı çekip kırdılar. Bana kamp mı kuruyorsunuz diyorlar. Ülkedeki bu hukuksuzluk diz boyu. Ben acıkmayacağım, üşümeyeceğim, yorulmayacağım. Sabaha kadar burada duracağım” dedi.

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