CHP Sinop’ta Miting Düzenledi

SİNOP’TA MİTİNG DÜZENLENDİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla düzenlediği mitinglerin 51’incisi Sinop’ta gerçekleşti. Mitingde söz alan Genel Başkan Özgür Özel, CHP’li belediyeler tarafından yönetilen Sinop’un TÜİK verilerine göre sosyal ve ekonomik gelişmişlik endeksinde 52. sıradan 81. sıraya düştüğüne vurgu yaptı. Sinop İskele Meydanı’nda yapılan mitingde konuşan Özel, “Bu güzel şehir, insanların birbirini sevdiği, Türkiye’nin en mutlu şehri bildiğimiz bu bölgenin çok sayıda sorunu var. Kaçıp giden Japonlara rağmen hâlâ nükleer santral gibi bir sorunumuz var. Sinop’ta nükleer santrali isteyen kimse yok. Türkiye’de de Sinop’a nükleer santral isteyen bir kişi bile yok. O birine inat o santrali yapmayacağız, yaptırmayacağız” dedi.

Özel, CHP’li başkanların yönettiği Sinop’un sosyal ve ekonomik gelişmişlik endeksinde son sıraya gerilediğini belirtti. “2017 yılında sosyal ve ekonomik gelişmişlik endeksinde 52’nci sırada bulunan Sinop, 8 yıl sonra TÜİK’in verilerine göre Türkiye’de 81’inci sıraya, yani son sıraya düşmüş. Bu güzel kent, bu iktidarın yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla sosyoekonomik gelişmişlikte en geriye kalan yerlerden biri haline gelmiş” ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN EN PAHALI İNTERNETİ

Özel, Türkiye’de internetin yavaş ve pahalı olduğunu belirtti. “Bu iktidar, emeğe, emekçiye, çiftçiye, balıkçıya, gencine ve yaşlısına umut vermiyor. Ülkeyi her geçen gün bir önceki günden daha kötü bir şekilde yönetiyor. Geçtiğimiz günlerde internet hızıyla ilgili bir bakan açıklama yaptı, altında Sinoplu bir gencin ‘Kapıyı annem çekince benim internet odadan çekmiyor’ diye yazdığı yorum var. Dünyanın en pahalı internetini ve en pahalı etini bu ülkede bize Recep Tayyip Erdoğan satıyor” diyerek eleştirilerini sürdürdü.