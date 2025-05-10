Chp Sivas İli Başkanı Doğan, Pazarı Ziyaret Etti

CHP SİVAS İL BAŞKANI ŞARKIŞLA HAYVAN PAZARINI ZİYARET ETTİ

CHP Sivas İl Başkanı Abdulvahapgazi Doğan, Şarkışla Hayvan Pazarı’nı ziyaret etti. Üreticiler ve vatandaşlarla bir araya gelen Doğan, pazarın işleyişi, alım satım süreci ve bölge ekonomisine sağladığı katkılar hakkında bilgi aldı.

PAZARIN ÖNEMİ VURGU YAPILDI

Doğan, Şarkışla Hayvan Pazarı’nın yalnızca bir ticaret alanı olmadığını vurguladı. “Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlarımızın buluşma ve ticaret noktası olan bu pazar, İç Anadolu’nun gözbebeğidir. Burada yapılan ticaret, bölge ekonomisine büyük katkı sağlıyor” diyen Doğan, CHP olarak üreticinin ve emekçinin yanında olduklarını ifade etti.

ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİ GEREKİYOR

Hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların desteklenmesi gerektiğini dile getiren Doğan, üreticilerin sorunlarına çözüm bulmanın öncelikli hâl alması gerektiğini belirtti.