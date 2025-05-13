Chp, Soruşturmanın Delilsiz Olduğunu Açıkladı

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SORUŞTURMAYA TEPKİ GÖSTERİYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, partilerinin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Genel Başkan Özgür Özel ve sekiz milletvekili hakkında hazırlanan dosyaların Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’na iletilmesine karşı çıktı. Çiftci, söz konusu soruşturmanın “içi tamamen boş ve delilsiz” olduğunu ifade etti.

SORUŞTURMANIN İÇERİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Çiftci, 38. Olağan Kurultayı’na dair yürütülen soruşturma ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamasında, “38’inci Olağan Kurultayımıza ilişkin yürütülen ve içi tamamen boş ve delilsiz olan soruşturma kapsamında Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve 8 milletvekilimiz hakkında hazırlanan dosyaların Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderildiği basına yansımıştır” dedi. Çiftci, CHP olarak süreci titizlikle takip ettiklerinin altını çizdi.

HUKUKİ SÜREÇLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Çiftci, dosya kapsamında savcılığın çeşitli makamlara birçok talep ve yazı gönderdiğini, ancak bu süreçte herhangi bir delil bulamadığını belirtti. “Bu andan itibaren artık yapılması gereken ise tefrik kararı vermesi değil, takipsizlik kararı vermesidir” şeklinde konuştu. Ayrıca, partilerinin hukuksuzluklara karşı durma kararlılığını vurgulayarak, “Var olan bu gerçekliği görmezden gelen her bir girişim hukuken mesnetsiz, siyaseten de meşruiyetten yoksun olmaya mahkumdur” ifadelerini kullandı. Çiftci, ülkenin gündemindeki her önemli olay sonrasında CHP’ye yöneltilen algı operasyonlarını kamuoyunun değerlendirmesine sundu.