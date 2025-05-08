CHP Soruşturmasında Kılıçdaroğlu İfade Verdi

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DEVAM EDEN SORUŞTURMASINI YÜRÜTÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili olarak Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ve diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde yürüttüğü soruşturmaya devam ediyor. Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştirilen bu soruşturmada, bugüne kadar “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 90 kişi şüpheli olarak ifade verirken, 36 kişi tanık olarak çağrıldı.

ÖNEMLİ İFADELER İÇİN ÇAĞRI YAPILDI

Başsavcılık, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da “mağdur” sıfatıyla ifadeye çağırdı. Bu gelişmeler ışığında, Kılıçdaroğlu’nun durumu üzerinde durulması gereken bir konu olarak değerlendiriliyor.

DAVA TARİHİ 26 MAYIS OLARAK BELİRLENDİ

Ayrıca, önceki Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihindeki kurultayı için iptal davası açtı. Bu iptal davaları, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilerek davanın görülmesi 26 Mayıs’a ertelendi.