CHP Sözcüsü: Kongre kararını yeni MYK verecek

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, kongre kararını yeni Merkez Yönetim Kurulu’nun vereceğini söyledi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, önceki gün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında olağan kongre takvimini ele aldıklarını söyledi.

Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

MÜCADELEYE DEVAM: Yedi düvel uğraştı, genlerinde Kuva-yı Milliye, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk olan, Mustafa Kemal Atatürk’ün partisine müdahale edemedi. Sen kimsin? CHP milletin partisidir. Kimsesizlerin kimsesidir. CHP’nin istikametini sen çizemezsin. Milletimiz çizer. 25 milyondan fazla yurttaşımızın desteğini aldığımız bu seçimi, adalet yürüyüşüyle başlayan, Millet İttifakı’nın kurulmasıyla, belediyelerin kazanılmasıyla devam eden sürecin devamı olarak görüyoruz. 14-28 Mayıs seçimleri, mücadelenin yeni bir aşamaya geçişini ifade etmektedir. Kimilerine göre bugün seçimden sonraki beşinci gündür. Bize göre ise, dokuz ay sonra yapılacak yerel seçimle ilgili mücadelenin başlamasının beşinci günü. Samimi bir özeleştiri yaparak, yaşadıklarımızdan ders alarak, eksiklerimizi giderip yenilenerek, mücadeleye güçlü bir şekilde devam edeceğiz.

KURULTAY TAKVİMİ: MYK’da kongre takvimini de ele aldık. Bu kapsamda kongrelerle ilgili karar da PM’de değerlendirilecek. Bu değerlendirmeleri de dikkate alarak, yeni MYK’mız, bunun kararını verecektir.

BÜYÜK DEĞİŞİM BAŞLADI: Önümüzdeki süreç sadece ekonomik açıdan değil, demokrasi ve hukuk devleti açısında zorludur. Genel Başkanımıza yönelik fezleke tehditleri, belediye başkanlarımıza dair görevden alma imaları, televizyonlara başlatılan RTÜK incelemeleri, Gezi’nin 10. yıldönümünü ananlara polis müdahaleleri… Bunların hiçbiri bizleri yıldıramaz. 28 Mayıs’ta her iki kişiden birinin desteği ile büyük bir değişim başlamıştır. Bugün değilse yarın Saray Rejimi haktan, hukuktan ve daha fazla refahtan yana olanların gücü ile son bulacaktır.