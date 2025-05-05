CHP Sözcüsü Yücel, Saldırıyı Kınadı

CHP’DEN GÜVENLİK SORUNUNA YANIT

Deniz Yücel, “Genel Başkanımızın aracının ve korumaların araçlarının otoparka alınmamasıyla ilgili bir durum söz konusu. Burada kurum olarak kimseyi suçlamıyoruz. Ancak atılan adımların kolaylaştırıcısı olabilecek kişiler vardır. Emniyet Müdür Yardımcısı’nın tavrı bu konuda ciddi kuşku uyandırıyor. İl Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında teftiş kurulundan müfettiş görevlendirilmesi ve konunun üzerinin araştırılması gerektiğine inanıyoruz.” açıklamasında bulundu.

CHP MYK, bugün saat 13.30’da CHP Genel Merkezi’nde toplandı. Yaklaşık beş saat süren toplantının ardından Yücel, basın toplantısı düzenledi. Yücel, “Siyasetin kirli dili, dün Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yapılan alçakça bir saldırıyla kendini gösterdi. Genel Başkanımıza yönelik bu saldırı, iktidarın toplumda yarattığı kutuplaştırıcı siyasi iklimle bağlantılıdır.” dedi.

DEMOKRASİYE SALDIRI

Yücel, “Genel Başkanımıza yönelen şiddet, aslında demokrasiye, yaşam hakkına ve hukuka yöneliktir. ‘Daha çok CHP’li telef olacak’ şeklindeki ifadeler, bu saldırıyı gerçekleştirenlere cesaret vermektedir.” dedi. Saldırının münferit bir olay olarak değerlendirilemeyeceğini söyleyen Yücel, bunun Türkiye’nin birinci partisinin iradesine bir saldırı olduğunu belirtti.

AKP İKTİDARINDA EKONOMİK SORUNLAR

Yücel, açıklamalarında AKP iktidarındaki ekonomik durumu da eleştirdi. “Hayat pahalılığı, ekonomik istikrarsızlık ve enflasyon artık AKP Türkiye’sinin bir gerçeği haline geldi.” dedi. Bu bağlamda 1 Mayıs’ta yaşananlardan ve toplumda yaşanan haksızlıklardan dolayı AKP’yi sorumlu tuttu. “İki evladını öldürmekten hüküm giyen birinin serbest kalması, adalet sisteminde büyük bir sorunun olduğunu ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

GIDA ENFLASYONU VE HUKUKSULUK

Gıda enflasyonunun son bir ayda yüzde 32 artmasının da altını çizen Yücel, “Bir ülkede bu kadar kötü yönetim olmaz, bu halde gıda fiyatlarının artışını kabul edemeyiz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, hukuksuzluklarla ve yapılan adaletsizliklerle ilgili de sert açıklamalarda bulundu. “Hukuksuzluktan ötürü halkın adalete olan güveni yok olmuştur.” dedi.

Eylem ÇAĞRISI

Yücel, “Hukuksuzluklara ve adaletsizliklere karşı halkın sesi olmaya devam edeceğiz. 7 Mayıs’ta Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz.” diye belirtti. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nü göreve çağırdı ve güvenlik zafiyetinin ardından alınacak önlemler hakkında bilgiler verdi.

Saldırı sonrası güvenlik konusundaki endişelere yanıt veren Yücel, “Genel Başkanımızın koruma ekibi onun yanındaydı. Genel Başkanımız koruma ordusuyla gezmeyi tercih etmiyor. Ancak burada bir zafiyet olduğu başka bir aşamadadır.” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI’NIN TAVRI

Yücel, Genel Başkanın yanında korumaların otoparka alınmamasıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamalarının, saldırının planlı olduğunu gösterdiğini söyledi. “Bu olay, geçmişteki alçakça saldırıları artırmamak için derhal araştırılmalı.” açıklamasında bulundu.

Yücel, İçişleri Bakanı’nın Genel Başkan’ı bu konu hakkında bilgilendirdiğini de belirtti ve basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. “Gülizar Biçer Karaca’ya görev verilmemesi gibi bir durum yok; böyle bir niyet varsa buna sert tepki gösteririz.” diyerek sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.