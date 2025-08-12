Chp Tokat Milletvekili Durmaz, Özakalın’ı Ziyaret Etti

CHP HEYETİ ERZURUM’U ZİYARET ETTİ

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Samsun Milletvekili Murat Çan, Parti Meclis Üyesi Nazan Güneysu, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş ile İl Kadın Kolları Başkanı Nuran Atila, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın’ı ziyaret etti. Milletvekili Durmaz, Özakalın’dan Erzurum’un sosyo-kültürel yapısı, üniversite öğrencilerinin şehre etkileri ve sanayi bölgelerinin durumu hakkında bilgi aldı.

GENÇ NÜFUSUN EKONOMİK KATKILARI

Başkan Özakalın, genç nüfusun şehrin kültürel ve ekonomik canlılığına katkısını vurgulayarak üniversitelerin tanıtıma olan etkisine değindi. 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin yüksek doluluk oranıyla aktif üretim gerçekleştirdiğini, 2. OSB’nin altyapısının büyük ölçüde tamamlandığını ve 6. Bölge teşvikleri ile yatırımcılar için cazip hale geldiğini aktardı.

KARADENİZ LİMANLARINA BAĞLANTILAR

Kış turizminde Palandöken ve modern tesislerin otel, restoran ve hizmet sektörlerinde ciddi hareketlilik sağladığını belirten Özakalın, Erzurum’un tarım ve hayvancılıkta güçlü bir üretim kapasitesine sahip olduğunu, Tarıma Dayalı İhtisas OSB çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Ayrıca Zengezur Koridoru ve tünel projeleri ile Erzurum’un Karadeniz limanlarına bağlanarak önemli bir lojistik merkez olma potansiyelini ortaya koydu.