CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Çiftçilerin Kredi Borçlarını Faizsiz Ertelenmesini Önerdi

ÇİFTÇİLERİN BORÇLARI İÇİN YENİ DÜZENLEME TEKLİFİ

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Nisan ayında meydana gelen yoğun don olayı ve bunun yanında dolu, sel gibi doğal afetlerden etkilenen çiftçilerin kredi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir kanun teklifi sundu. Hazırlanan yasa teklifiyle, hasar tespit komisyonlarınca zarara uğradığı belirlenen üreticilerin Tarım Kredi Kooperatifleri ve kamu bankalarına olan tarımsal kredi borçlarının iki yıl süreyle ve faizsiz olarak ertelenmesi hedefleniyor. Böylece üreticilerin ekonomik olarak rahatlaması ve yeniden üretime dönebilmesi amaçlanıyor.

SEKTÖRÜN KIRILGANLIĞINA DİKKAT ÇEKİYOR

Durmaz, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Tarım sektörü, doğa koşullarına en açık ve kırılgan alanlardan biridir. 2025 yılı Nisan ayında yaşanan yoğun don felaketi, Tokat başta olmak üzere birçok ilimizde meyve ağaçlarına ve erken dikimi yapılmış sebzelere büyük zarar vermiştir. Çiftçimiz ürününü, dolayısıyla gelirini kaybetmiş, geçim kaynakları yok olmuştur. Bu koşullarda borçlarını ödemesi, üretime devam etmesi mümkün değildir” şeklinde görüş bildirdi. Bu teklifin, sadece çiftçilerin borç yükünü azaltmakla kalmayacağını, aynı zamanda kırsal kalkınmayı ve tarımsal sürdürülebilirliği de destekleyeceğini ifade etti.

YASAL DÜZENLEMEDEKİ EKSİKLİKLER

Mevcut yasal düzenlemelerde, doğal afetlerden zarar gören çiftçilere yardım yapılabileceğine dair hükümler bulunmasına rağmen, kredi borçlarının faizsiz ertelenmesine yönelik net ve bağlayıcı bir hüküm yer almıyor. Bu nedenle, 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun’a geçici bir madde eklenmesi öneriliyor. Durmaz’ın sunduğu teklifin yasalaşması halinde, çiftçilerin borç yükünün hafiflemesi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve ülkenin gıda arz güvenliğinin sağlam temellere oturtulması öngörülüyor.