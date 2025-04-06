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Chp Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Kurultayın Güçlenme Olacağını Belirtti

KURULTAY TEMASI VE AÇILIŞI

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, partilerinin 21’inci Olağanüstü Kurultayı hakkında açıklamalarda bulundu. Suiçmez, “Bugünkü kurultayımız birlik, beraberlik ve dayanışmamızı gösterme kurultayıdır. Partimiz, bu kurultaydan daha da güçlenerek çıkacaktır” ifadesini kullandı. Kurultay “İrade Milletindir” temasıyla saat 10.00’da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde başladı.

Kurultaya dair ANKA’ya değerlendirmelerde bulunan Suiçmez, “Bu duygularla en iyi şekilde bir kurultayın geçeceğini düşünüyoruz” şeklinde görüş bildirdi. Suiçmez, partinin bu süreçten daha da güçlenerek çıkacağına inandığını belirtti.

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