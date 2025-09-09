CHP, Türk Siyasetini Aşağı Çekiyor

CHP’YE YÖNELİK AĞIR ELEŞTİRİLER

Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, düzenlenen basın toplantısında CHP hakkında sert eleştirilerde bulundu. Demir, “CHP organize yolsuzluk iddiasıyla Türk siyasetinin yüz karası olmuştur. Türk siyasetini aşağı çekmektedir. CHP bu tarzıyla, tavrıyla, rüşvetiyle, suç örgütü yöneticiliğiyle, ihaleye fesat karıştırmakla aslında sadece kendine kötülük yapmamakta, aynı zamanda siyaseti aşağı çekmektedir” dedi. Demir, Kayseri’ye ‘Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ kapsamındaki ziyareti sırasında, kentin Türk siyaseti açısından önemine değindi.

KAYSERİ’NİN STRATEJİK ÖNEMİ

Demir, Kayseri’nin geçmişi, çalışkan insanları ve sanayisiyle Türkiye’nin çimentosu olduğunu belirtti. “Kayseri, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne katkıda bulunan şehirlerimizden biridir. Türkiye, Kayseri’de görüldüğü gibi üretimiyle, ihracatıyla ve büyüme rakamlarıyla artık bölgesinde söz sahibi bir ülke haline gelmiştir. Milli gelirimizi 2 bin dolarlardan 15 bin dolarlara kadar getirdiğimiz bir süreci yaşıyoruz. İnşallah bu 15 bin doların da üzerine çıkıp artık refah düzeyi yüksek ülkeler klasmanına dahil olacağız” ifadelerini kullandı.

CHP’NİN HASAR SİYASETİ

Demir, CHP’nin hasar siyaseti yaptığını vurgulayarak, “Biz eser siyaseti yaparız, CHP hasar siyaseti yapar. Biz hizmet üretiriz, onlar iftira atarlar. Tüm işleri, güçleri bizim yaptıklarımızı hayal etmeleri bile mümkün değil. Hükümet olarak yaptığımız çalışmalara engel olmaya çalıştıklarını belirtti. İstanbul’da gündemi meşgul eden konulara da dikkat çekmek istediğini ifade etti.

CHP’NİN SORULARI

Demir, CHP’nin eleştirilerine yanıt vererek, “CHP’nin yapması gereken önemli konu, sağa sola çamur atmaktansa, kendi durumlarını sorgulamaları gerektiğidir. ‘Bizi bu hale kim düşürdü?’ diye sormalıdırlar” dedi.

BELEDİYE ZİYARETİ

Demir, basın toplantısının ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Burada, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ziyaret ettik. Valiliğiyle, çalışanlarıyla, emektarlarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik ediyorum. Siyaset geleneği açısından önem taşıyan bir şehirdeyiz. Geçmiş çalışmalara saygı göstererek üzerine inşa etme kültürünü devam ettirmeliyiz” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayseri’nin çalışma sürecine katkı sağladığınız için teşekkür ediyorum” dedi.