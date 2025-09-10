Chp Üyeleri İstifa Ediyor

SORUŞTURMA DEVAM EDERKEN İSTİFALAR GELİYOR

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütmekte olduğu usulsüzlük soruşturması sırasında CHP içinde önemli istifalar gerçekleşti. İlk olarak, Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, görevinden ayrıldığını resmi olarak duyurdu. Gürzel’in ardından ise, CHP’li belediye meclis üyeleri Uğur Gökdemir ve Murat Uzun sosyal medya hesapları üzerinden istifa kararlarını paylaştı.

MURAT UZUN’DAN AÇIKLAMALAR

Murat Uzun, yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyuna açıklıyorum. 31 Mart 2024 seçimleriyle başlayan Beykoz Belediyesi Meclis Üyeliği görevim boyunca tek amacım, Beykoz’un ve Beykozluların hakkını savunmak olmuştur. Ancak ne yazık ki, Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan ve yönetimi, meclis grubunu bir araya getirmek yerine sürekli ayrıştırıcı, bölücü ve parçalayıcı bir tutum izlemiştir. Meclis üyelerinin birlik içinde çalışması gerekirken, ilçe başkanı ve yönetimi arka planda bazı meclis üyeleriyle gizli iş birlikleri yaparak grubu bölmüş, ortak akıl ve dayanışmayı yok etmiştir. Kişisel ihtiraslarını Beykoz’un menfaatlerinin önüne koyan bu anlayış, partimizin mecliste etkin olmasını engellemiş, Beykoz’a ve Beykozlulara hizmet etme irademizi dahi hedef alır hale gelmiştir. Benim için esas olan koltuk, makam ya da kişisel hesaplar değil; Beykoz’un geleceği ve Beykozluların menfaatidir. Bu anlayışla, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyor, yoluma halkın iradesini ve Beykoz’un çıkarlarını önceleyen bir çizgide devam edeceğimi kamuoyuna ilan ediyorum.” ifadelerini kullandı.

UĞUR GÖKDEMİR’İN MESAJI

Uğur Gökdemir de, “Yıllardır büyük bir onurla üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nde, atadan babadan miras kalan bu dava yolunda emek verdim, mücadele ettim. Bugün Beykoz’da Belediye Meclis Üyesi olarak halkımıza hizmet etmeye devam ediyorum. Ancak son süreçte yaşananlar beni derinden yıprattı. İl başkanından, avukatlardan, genel başkan yardımcılarına kadar uzanan süreçte, hakkımda açılan davalarda yalnız bırakıldım. Her akşam haberlerde yer alırken, omuz omuza vermemiz gereken bu yolda kendimi sahipsiz hissettim. Tüm bu yaşananlara rağmen partime ve mücadele arkadaşlarıma hiçbir kırgınlık taşımıyor, bugüne kadar birlikte yürüdüğüm herkese teşekkür ediyorum. Ama artık bu şartlarda CHP üyeliğimi sürdürmenin doğru olmayacağına karar verdim. Bugün itibarıyla partimden istifa ediyorum. Bundan sonra Beykoz halkının hakkını, hukukunu ve çıkarlarını bağımsız bir meclis üyesi olarak savunmaya devam edeceğim. Halkımız için mücadelem sürecek.” dedi.

SORUŞTURMA SÜRECİ VE ETKİLERİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz yıl 30 Ağustos etkinliklerinde düzenlenen konserlere ilişkin ihale sürecinde usulsüzlük olduğu iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. 27 Şubat’ta Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 20 kişi gözaltına alınmış, Köseler daha sonra tutuklanmıştı. Köseler’in görevden alınmasının ardından belediye meclisi tarafından başkan vekilliğine seçilen Özlem Vural Gürzel, Köseler’in tahliye edilip yeniden tutuklanmasının ardından istifasını açıkladı. Gürzel, sosyal medya hesabından süreç boyunca tehdit ve baskıya uğradığını öne sürerek parti yönetimini eleştirdi. Ayrıca, AK Partili ve MHP’li meclis üyelerinden destek gördüğünü belirten Gürzel, “Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün bilinmesini isterim.” ifadelerini kullandı.