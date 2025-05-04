Çhp Üyesi Berna Özgül, Saldırıyı Kınadı

BİR SİYASİ AÇIKLAMA VE ÇAĞRI

Berna Özgül, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik yapılan saldırıyı kınayarak, “Bu nasıl bir düzen? Bu insanları kim koruyor? Evlatlarımızı toprağa verdik, şimdi aynı karanlık eller siyasetin de üzerine çökmeye çalışıyor. Adalet sistemini görmezden gelenler bilsin, ne biz susarız, ne mücadelemiz biter. Bu ülkede suçluyu kollayan kim varsa, bir gün halkın vicdanında yargılanacak” ifadelerini kullandı. Açıklamasında sosyal medya üzerinden şu detayları paylaştı: “Kendi evladını öldüren bir adam yıllar sonra elini kolunu sallayarak dolaşıyor ve bu kez Türkiye’nin ana muhalefet partisinin Genel Başkanı’na saldırıyor! 2004 yılında öz çocuklarını katleden birinin bugün hala dışarıda olabilmesi, sadece hukuk sisteminin değil, insanlık vicdanının da çürümüşlüğünü gösteriyor. Tıpkı kardeşim Samet Özgül’ün davasında olduğu gibi…”

ADALET İHTİYACI VE MÜCADELE VURGUSU

20 ayrı sabıkası bulunan katillerin dışarıda gezip, gençleri öldürdüğünü belirten Özgül, “Bu nasıl bir düzen? Bu insanları kim koruyor? Evlatlarımızı toprağa verdik, şimdi aynı karanlık eller siyasetin de üzerine çökmeye çalışıyor.” mesajını yineleyerek adalet sisteminin göz ardı edilmesine karşı net bir duruş sergiledi. “Ne biz susarız, ne mücadelemiz biter” diyerek, konunun üzerine gidileceğinin altını çizdi. “Bu ülkede suçluyu kollayan kim varsa, bir gün halkın vicdanında yargılanacak!” şeklindeki vurgusu dikkat çekti.

KINAMA VE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Aynı şekilde CHP PM üyesi Berkay Gezgin de bu saldırıyı kınadı ve “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınıyorum. Saldırganın ve tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması için tüm adımlar atılmalıdır. Sayın Genel Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi. Bu açıklama, parti içindeki dayanışmayı ve güvenlik konularına dair hassasiyeti yansıtıyor.