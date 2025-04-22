CHP, Vali’ye Tepki Gösterdi

CHP’DEN ANKARA VALİLİĞİ’NE TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Ankara Valiliği’nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yarın 1. Meclis Binası önünde yurttaşlarla bir araya gelerek Anıtkabir’e yürüme isteğine izin vermediğini ve açıklamanın başka bir mekanda yapılması gerektiğini bildirmesi üzerine sert bir yanıt verdi. Taşçıer, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak şunları söyledi: “Sayın Vali; emperyalizme boyun eğmeyeceğini Ankara’dan dünyaya ilan eden ve özgürlük uğruna gözünü kırpmadan ölüme yürüyen bu halkı, 105 yıl sonra 23 Nisan 2025’te ‘trafik sıkışıklığı’ mı dize getirecek? Gülünç olmayın! Birinci Meclis’ten bütün yurda dalga dalga yayılan bağımsızlık iradesinden ve demokrasi inancından bu kadar korkmayın! Siz kendinizi iktidar partisinin siyasi komiseri olarak görebilirsiniz ancak milli iradenin üstünde değilsiniz. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, ‘söz ve karar Türk milletinindir!'”

TAŞCIER’İN AÇIKLAMALARI

Gamze Taşçıer, Valiliğin kararını eleştirirken, halkın bağımsızlık mücadelesine göndermelerde bulundu. “Siz kendinizi iktidar partisinin siyasi komiseri olarak görebilirsiniz” ifadesiyle Valiliğin tutumunu sert bir dille eleştirdi. Taşçıer, halkın iradesinin önemli olduğunun altını çizerken, tarihi bir miras olan Birinci Meclis’in ruhuna da atıfta bulundu.

HALKIN İRADESİNE VURGU

Taşçıer, açıklama yaparken halkın geçmişten gelen iradesine vurgu yaparak, özgürlük ve bağımsızlığın önemini dile getirdi. “Gülünç olmayın” şeklindeki ifadesiyle Valiliğin kararını alaylı bir şekilde yorumladı. CHP’nin bu tutumu, gelecekteki etkinlikler ve halkla olan ilişkileri açısından önemli bir mesaj taşıyor.