CHP ve İYİ Parti’de kritik dönemeç

Yerel seçim çalışmaları Ankara’yı hareketlendirirken, CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak görüşmelerinin yoğunlaştığı öğrenildi.

Bir aydan fazla süredir devam eden müzakerelerde özellikle Ankara, Antalya ve Balıkesir’de nasıl bir strateji uygulanacağına yönelik belirsizlik görüşmelerin tıkanmasına neden oldu. Yaşanan tıkanıklık bir süredir aşılmaya çalışırken, dün akşam CHP’den Oğuz Kaan Salıcı ve İYİ Parti’den Koray Aydın arasında kritik bir görüşme daha gerçekleştirildi. Yaşanan tıkanıklığın bu görüşmede de aşılamadığı ortaya çıktı. Salıcı ve Aydın arasındaki son görüşmede müzakerelerdeki uzlaşmazlığın net bir şekilde ortaya çıktığı belirtildi.

KURMAYLARIYLA GÖRÜŞÜYOR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise sabah katıldığı “İnsan Haklarında Eşitlik ve Adalet Çalıştayı”nın ardından parti genel merkezine geldi. Kılıçdaroğlu burada Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun ile gelinen aşamayı değerlendirmeye başladı. Salıcı’nın toplantıda dün Koray Aydın ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdiği ve son durumu CHP lideri ile paylaştığı belirtildi.

CHP SON TEKLİFİNİ YAPTI

Salıcı’nın, dünkü görüşmede İYİ Parti’ye CHP’nin son teklifini sunduğu öğrenilirken, İYİ Parti’nin de bugün gerçekleştirilen Başkanlık Divanı toplantısında bu önerinin değerlendirdiği öğrenildi. Bu çerçevede, bugün akşam saatlerine kadar müzakerelere ilişkin son tablonun ortaya çıkacağı, görüşmelerin devam edip etmeyeceğinin karara bağlanacağı bildirildi.

Olumlu bir tablonun ortaya çıkması halinde Salıcı ve Aydın’ın akşam saatlerinde yeniden bir araya gelebileceği öğrenildi

TRT