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CHP ve RTÜK Arasında Gerginlik Sürüyor

ÖZGÜR ÖZEL’DEN RTÜK’E TEHDİT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamada RTÜK’e seslenerek, “Sakın ha özgür basına dokunmaya kalkmayın. Alnınızı karışlarım sizin.” dedi. Özel’in bu ifadeleri medya özgürlüğü üzerinde baskılar olduğu iddiasını destekleyen bir mesaj olarak yorumlandı.

EBUBEKİR ŞAHİN’DEN CEVAP

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise, Özel’in bu sözlerine sert bir karşılık verdi. Şahin, “RTÜK bu tehditlerden korkarak(!) kendi sorumlulukları ile ilgili iş ve işlemlerde asla geri adım atmayacak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da işini şevkle yapacaktır.” şeklinde konuşarak, kurumun bağımsızlığını vurguladı.

ÖNEMLİ

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