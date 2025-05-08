Chp Vekili Şoförüne Dava Açıldı

CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ ŞOFÖRÜNE DAVA AÇILDI

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in şoförü, dur ihtarına uymayarak aracını polisin üzerine sürmesi sebebiyle ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Bu durumun sonucunda, şoför hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava süreci başlatıldı.

DAVANIN DETAYLARI

Olayın ardından hazırlanan iddianamede, şoförün yapılan dur ihtarına itaatsizlik ettiği ve bu eylemle polis memurlarının görevini engellemeye çalıştığı ifade ediliyor. İddianame, şoförün davranışlarının suç teşkil ettiği gerekçesiyle yargıya taşınmasını öngörüyor.

HPK’NIN SÜREÇLERİ

Bu tür durumların, polis ile bireyler arasındaki iletişimi ve güvenliği nasıl etkilediği üzerine de tartışmalar başlatması bekleniyor. Davanın ilerleyen süreçleri, ilgili tarafların ifadeleri ve mahkeme kararları doğrultusunda şekillenecek.