Chp, Yargı Bağımsızlığına Darbe Yapıyor

CHP SÖZCÜSÜNDEN ALADA BAKANI TEPKİSİ

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un son açıklamalarına sert tepki gösterdi. Yücel, “Yargı süreçlerini etkileyen açıklamalar yapan, Saray’ın yargıya verdiği talimatları kamuoyuna duyuran, CHP Genel Başkanına nasıl hareket etmesi gerektiğini söyleme cüretini gösteren bu kişinin o makamda bir dakika bile oturmaması gerekir.” şeklinde konuştu. Yücel, CHP’nin gücünün vatandaşlardan geldiğini belirterek, “Millet bu oyunu ilk sandıkta bozacaktır” dedi.

SOCIAL MEDYADA YAPILAN ELEŞTİRİLER

Deniz Yücel, Adalet Bakanı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara da değindi. “Devletin televizyonuna çıkıp yok hükmündeki mahkeme kararlarından medet uman Adalet Bakanı’na hatırlatıyoruz, Adalet Bakanı’nın mahkemelere, soruşturma, kovuşturma ve dava süreçlerine müdahale etme gibi bir yetkisi ve görevi yoktur!” diyen Yücel, Adalet Bakanı’nın yargı bağımsızlığına darbe niteliği taşıyan demeçler verdiğini vurguladı.

SÜRECİN VAHİM BOYUTLARI

Yücel, “Yılmaz Tunç, CHP’nin İstanbul Kongresi ve CHP Kurultayıyla ilgili sözleri ile bulunduğu koltuğun ağırlığını taşıyamadığını bir kez daha ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı. Yücel, ayrıca Bakan Tunç’un, Saray’ın emir erlerinden biri olarak hareket ettiğini belirterek, “Hepiniz izlemeye devam edin. Cumhuriyet Halk Partisi, sizin hiç olmadığınız kadar güçlüdür” şeklinde konuştu.