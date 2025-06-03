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CHP, Yarın Gaziosmanpaşa’da Miting Var!

CHP’DEN MİTİNG DAVETİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın akşam Gaziosmanpaşa’da düzenlenecek mitinge katılım çağrısı yaptı. Özel, Erdoğan’ın “dalga dalga operasyonlarla milleti korkutacağına, rakiplerini hapse atarak kazanabileceğini” düşündüğünü ifade etti. Fakat tehditler arttıkça meydanların dolduğunu, insanların yan yana gelerek güç birliği oluşturduğunu belirtti. “Omuzlarımıza omuzlar, ayaklarımıza ayaklar eklendi. Durmak yok, boyun eğmek yok!” şeklinde konuştu.

MİTİNG ERTESİ GÜN GERÇEKLEŞECEK

CHP, 4 Haziran Çarşamba akşamı İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı’nda geniş katılımla bir miting gerçekleştirecek. Miting tarihine ilişkin duyurularını sosyal medya üzerinden sürdüren Özgür Özel, “Yarın akşam Gaziosmanpaşa’da buluşuyoruz! 4 Haziran Çarşamba 20.30 Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı” diyerek katılımcıları heyecanla beklediklerini vurguladı.

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