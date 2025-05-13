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Chp, Yarın Silivri’de Miting Düzenleyecek

CHP GENEL BAŞKANI’NDAN MİTİNG DUYURUSU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Silivri’de gerçekleştirilecek “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” adlı miting hakkında bilgi verdi. Parti, yarın saat 20.30’da Silivri Atatürk Meydanı’nda büyük bir etkinlik düzenliyor.

SOSYAL MEDYADA MESAJ PAYLAŞIMI

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ne milletimizi ezebilirler, ne de irademizi! Ne korkarız, ne susarız. Yarın Silivri’de meydandayız!” ifadelerini kullandı. Bu miting, partinin kararlılığını ve birlik mesajını vurgulamayı amaçlıyor.

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