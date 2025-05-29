Chp’ye Çağrım, Adil Düzenleme Gerekiyor

CHP MİLLETVEKİLİ TANIJKULU’NDAN AK PARTİ’YE ELEŞTİRİ

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AK Parti’ye yönelik “İnfaz düzenlemesi teklifiniz infial yaratıyor” sözleriyle tepki gösterdi. Cezaevlerinde yaklaşık 410 bin tutuklu ve hükümlü bulunduğunu belirten Tanrıkulu, infaz düzenlemeleriyle ilgili toplumsal beklentilerin dikkatle ele alınması gerektiğini ifade etti.

TOPLUMSAL HUZURSUZLUK YARATAN BEKLENTİLER

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tanrıkulu, infaz düzenlemeleri hakkında “Ya konuşmayacaksınız, konuştuysanız da yapacaksınız” dedi. Yargıya olan güvenin en düşük seviyelerde olduğunu vurgulayan Tanrıkulu, hem tutuklu hem de hükümlü olan yurttaşların adil yargılandıklarına inanmadığını söyledi. Bu durumun cezaevlerinde huzursuzluk ve gerginlik yarattığını, dışarıdaki ailelerin de derin acılar çektiğini belirtti.

YASA TEKLİFİNDE İLETİŞİM EKSİKLİĞİ

Tanrıkulu, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin müzakere ve danışma yeteneğini kaybettiğini savundu. “Komisyona sevk edilen bu yasa teklifi kesinlikle Türkiye’nin birinci partisi olan, ana muhalefet partisi CHP ile paylaşılmamıştır” diyen Tanrıkulu, toplumda oluşan beklentinin infial yarattığını dile getirdi.

MÜZAKERE ÇAĞRISI

Tanrıkulu, Adalet ve Kalkınma Partisi’ne öneride bulunarak, “Komisyon görüşmelerinden önce adil, infazda eşitliği sağlayacak bir düzenlemenin bayramdan önce çıkması için müzakereye açık olması ve müzakereyi başlatması” gerektiğini ifade etti. Aksi takdirde yaratılan beklentinin infiali daha da büyüteceğini vurguladı.