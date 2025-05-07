CHP’ye Göre, Bu Karar Vicdana Saldırıdır

HAYVAN HAKLARI ÜZERİNE SERT ELEŞTİRİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Anayasa Mahkemesi’nin almış olduğu kararın sokaklarda yaşayan savunmasız hayvanların açık bir tehdit olarak değerlendirildiği ve toplu bir şekilde yok edilebileceği anlayışını meşrulaştırdığını belirtiyor. Adem, bu durumun sonucunda Türkiye’nin, hayvanların yaşam hakkını tanımayan ülkeler arasında yer aldığını ifade etti.

İKTİDAR POLİTİKALARINA ELEŞTİRİ

Erhan Adem, yazılı açıklamasında şunları da ekliyor: “Bu karar yalnızca hayvanlara değil, bu ülkenin vicdanına yönelmiş bir saldırıdır.” Açıklamada, sokak hayvanlarının açlık, susuzluk, hastalık ve şiddet gibi tehlikelerle her gün karşılaştığına dikkat çekildi. Adem, iktidarın hayvanların kısırlaştırılması, hayvan üretim çiftliklerine göz yumması ve sahiplendirme kampanyalarını önemsememesi nedeniyle hayvanların canlarına kast edecek yasalar çıkarılacağı uyarısında bulundu.

ADalet VE YAŞAM TALEBİ

Adem, “Bu bir güvenlik sorunu değildir. Bu, insani olmayan bir yönetim anlayışının geldiği en acı noktadır” diyor. Hayvanların hedef alındığı durumun bir gün başka zayıf kesimlerin de hedef olabileceğine işaret eden Adem, “Sessizleri savunamayan bir toplum, özgürlüğü de adaleti de savunamaz.” ifadesinde bulundu. Son olarak, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu durumu kabul etmeyeceğini ve insanları, vicdan sahibi herkesi bu karara itiraz etmeye çağırdığını vurguladı. “Ya hep birlikte bu katliam düzenini durduracağız ya da gelecekte çocuklarımıza anlatacak tek bir şeyimiz kalmayacak: Biz sustuk, onlar öldü” diyerek çağrısını sonlandırdı.