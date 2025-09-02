Haberler

CHP’ye Kayyum Atanamaz, Kazanan Halk!

CHP YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın görevden alınmasına karşı sert bir tepki gösterdi. Özçağdaş, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda, partinin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e destek verdi. Özçağdaş’ın açıklamasında, “İstanbul İl Kongremiz, hiçbir hukuki gerekçe olmadan, sarayın talimatıyla iptal edilmiştir.” ifadesine yer verildi.

DEMOKRASİYE DARBEDİR

Özçağdaş, bu durumu sadece partilerine değil, aynı zamanda demokrasiye, halkın iradesine ve Cumhuriyet’in değerlerine yönelik bir darbe olarak gördüğünü belirtti. İktidarın, yargıyı alet ederek Cumhuriyet Halk Partisi’ni susturma çabalarının başarısız olacağını savunan Özçağdaş, “Oysa yanılıyorlar! Bu millet hiçbir darbeye, hiçbir vesayete, hiçbir zorbalığa boyun eğmedi; bugün de eğmeyecek!” sözlerini kullandı.

KAYYUM ATANAMAZ

Ayrıca, Özçağdaş, Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyum atanamayacağını ve partinin kapısına seçilmeyen hiç kimsenin giremeyeceğini vurguladı. “Genel Başkanımızın ve tüm Cumhuriyet Halk Partililerin ortak iradesi budur. Bu karar bizim nezdimizde yok hükmündedir.” diyen Özçağdaş, sözlerini, “Bizim İstanbul İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik’tir. Nokta!” şeklinde tamamladı. Son olarak, “Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi baskıyı kurarlarsa kursunlar; kaybedecekler! Çünkü biz kazanacağız. Kazanan halk olacak, kazanan demokrasi olacak, kazanan özgürlük ve adalet olacak!” diyerek mesajını güçlendirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Trump, Gemide 11 Kişi Öldü Dedi

ABD Başkanı Trump, Venezuela açıklarında yapılan operasyonda uyuşturucu taşıyan bir gemideki 11 kişinin öldüğünü ve bu saldırının uyuşturucu çetelerine karşı yapıldığını duyurdu.
Haberler

Kayseri’de Kaçak Sigara Operasyonu Yapıldı

Kayseri'de jandarma, kaçak sigara ve elektronik sigara ticareti yapan iki kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ayrıca çok sayıda kaçak sigara ve silah bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.