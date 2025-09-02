CHP’ye Kayyum Atanamaz, Kazanan Halk!

CHP YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın görevden alınmasına karşı sert bir tepki gösterdi. Özçağdaş, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda, partinin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e destek verdi. Özçağdaş’ın açıklamasında, “İstanbul İl Kongremiz, hiçbir hukuki gerekçe olmadan, sarayın talimatıyla iptal edilmiştir.” ifadesine yer verildi.

DEMOKRASİYE DARBEDİR

Özçağdaş, bu durumu sadece partilerine değil, aynı zamanda demokrasiye, halkın iradesine ve Cumhuriyet’in değerlerine yönelik bir darbe olarak gördüğünü belirtti. İktidarın, yargıyı alet ederek Cumhuriyet Halk Partisi’ni susturma çabalarının başarısız olacağını savunan Özçağdaş, “Oysa yanılıyorlar! Bu millet hiçbir darbeye, hiçbir vesayete, hiçbir zorbalığa boyun eğmedi; bugün de eğmeyecek!” sözlerini kullandı.

KAYYUM ATANAMAZ

Ayrıca, Özçağdaş, Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyum atanamayacağını ve partinin kapısına seçilmeyen hiç kimsenin giremeyeceğini vurguladı. “Genel Başkanımızın ve tüm Cumhuriyet Halk Partililerin ortak iradesi budur. Bu karar bizim nezdimizde yok hükmündedir.” diyen Özçağdaş, sözlerini, “Bizim İstanbul İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik’tir. Nokta!” şeklinde tamamladı. Son olarak, “Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi baskıyı kurarlarsa kursunlar; kaybedecekler! Çünkü biz kazanacağız. Kazanan halk olacak, kazanan demokrasi olacak, kazanan özgürlük ve adalet olacak!” diyerek mesajını güçlendirdi.