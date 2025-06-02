CHP’ye Oy Karşılığı Hile İddiası

KURULTAYDA YER ALAN İDDİALARA DAİR İDDİANAME HAZIRLANDI

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı sırasında “para karşılığı oy kullandırıldığı” yönünde ortaya atılan iddialarla ilgili olarak 12 kişi hakkında iddianame tescillendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu şüphelilerin, delegelere Özgür Özel için oy vermeleri açısından çeşitli taahhütlerde bulunduğunu belirtiyor.

SUÇLAMALAR VE CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, “oylamaya hile karıştırma” suçu çerçevesinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Özellikle, Yolsuzluk soruşturması neticesinde İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun, partinin kurultayında Divan Başkanı olarak görev yaptığı ve diğer şüphelilerin de onunla birlikte hareket ettiklerine vurgu yapılıyor. İddianamede, örgütlü bir şekilde suçun işlendiği ifade edilerek, şu açıklamalara yer veriliyor:

“Kurultayda oy kullanan bazı delegelere, genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için para verildiği, bazılarına ise belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylıkları teklif edilerek taahhütler yapıldığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, bu delegelerin ya da yakınlarının CHP’li belediyelerde işe yerleştirildiği, onlara çok sayıda market alışveriş kartı dağıtıldığı belirtiliyor. Delegelerin kullandıkları oyların fotoğraflarının kendilerine gönderilmesinin istendiği ve kurultayda oylama sonuçlarının geciktirilerek yanıltıcı açıklamalar yapıldığı da ifade ediliyor.”

SOCIAL MEDYA VE MUHALEFET TARTIŞMALARI

Başsavcılığın iddianamesinde, kurultay süreci esnasında sosyal medya hesapları ve yazılı-görsel medya organlarında, Kılıçdaroğlu’nu destekleyen delegelere Özgür Özel’i desteklemeleri için çeşitli menfaatlerin sunulduğuna dair iddiaların gündeme geldiği kaydediliyor. Bu iddialar üzerine bazı milletvekilleri hakkında da soruşturma yürütüldüğü ve bu durumun mevcut dosyadan ayrı bir dosya olarak değerlendirildiği bilgisi aktarılıyor.

İddianamede bulunan isimler ise şu şekilde sıralanıyor: Baki Aydöner, Cemil Tugay, Ekrem İmamoğlu, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş.