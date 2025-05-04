Chp’ye Saldırı, Siyasi Hedef Açık

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ SALDIRIYI KINIYOR

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziksel saldırıyı kınadı. Emir, “Bu saldırının siyasi bir hedef olduğu apaçık ortada. Bu saldırının siyasi hedefi gündemi zehirlemektir” ifadelerini kullandı. İstanbul’da TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in AKM’deki cenaze töreninin ardından meydana gelen saldırı üzerine CHP Ankara İl Başkanlığı’nın çağrısı ile partililer ve vatandaşlar, CHP Genel Merkezi’nin önünde toplandı.

ÇALINTIYLA GÜNDEME GELEN SORUMLULAR

Özel’e yapılan fiziki saldırıyı ANKA Haber Ajansı’na değerlendirirken Emir, “Bu saldırıyı lanetliyoruz. Bu saldırıyı yapan elbette belli ama yaptırtanların da mutlaka ortaya çıkartılması lazım” şeklinde konuştu. “Arkasında kimler var, kimler yönlendirdi, kimler motive etti, kimler sırtını sıvazladı, ayrıntılı ve dikkatle araştırma ihtiyacı var” diyen Emir, saldırının siyasi bir hedef doğrultusunda yapıldığını tekrar vurguladı.

BİRLİKTE MÜCADELE VURGUSU

CHP’nin yükselişi hakkında bilgi veren Emir, “Biz, mitinglerde, meydanlarda ve alanlarda halkımız ile birlikte adalet talep ediyoruz, özgürlük talep ediyoruz” dedi. Açlık, yoksulluk ve işsizlik konularını gündeme getirdiklerini belirten Emir, bu konuların üzerine gitmek isteyenlerin böyle saldırılar planladığını ifade etti. “Onları da biliyoruz ve biz bu gündeme teslim olmayacağız” diyen Emir, Türkiye’de barış, adalet ve demokrasi eksikleri konularını da konuşacaklarını vurguladı.

KORKU DUYMADIKLARINI BELİRTTİ

Kendilerini korkutamayacaklarını belirten Emir, tarih boyunca birçok Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına saldırı yapıldığını hatırlatarak, “Hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı korkmadı bugüne kadar. Özgür Özel’e saldırılıyor şimdi. Onlar bizi korkutamayacaklar. Yılmadan bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz” dedi.