CHP’ye Yönelik Saldırı Kınandı

CHP ÖRGÜTLERİNDEN SALDIRIYA TEPKİ

Almanya’daki CHP örgütleri, Genel Başkan Özgür Özel’e gerçekleştirilen fiziksel saldırıyı şiddetle kınadı. CHP Almanya Federasyonu ve diğer CHP birimlerinden yapılan açıklamalarda, bu saldırının yalnızca Özgür Özel’e değil, aynı zamanda demokrasinin kendisine yönelmiş olduğu ifade edildi. Saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve sorumluların hesap vermesi yönünde çağrı yapıldı. CHP Almanya Federasyonu Başkanı Özgür Uçma, yazılı açıklamasında Özgür Özel’e yönelik Atatürk Kültür Merkezi önünde meydana gelen olayı “çirkin ve provokatif” olarak tanımladı. Uçma, “Toplumu kutuplaştıran bu saldırı halkın iradesine, demokrasiye yöneliktir. ‘Telef edeceğiz’ diyenlerin diliyle büyüyen nefret bugün fiili saldırıya dönüşmüştür.” sözlerine yer verdi.

SİYASETÇİLERİN GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ

CHP Gießen Birliği Başkanı Murat Polat da saldırıyı şiddetle kınayarak, toplumda şiddetin asla kabul edilemeyeceğini belirtti. Polat, “Fikir özgürlüğü savunucuları demokrasinin temel taşlarıdır. Fiziksel saldırılar, demokratik gelişimi engelliyor. Farklı görüşlere sahip bireyler arasında diyalog ön plana çıkarılmalı, şiddet yerine barışçıl çözümler aranmalıdır.” dedi. Polat, “Toplumumuzun her kesimini, şiddetin her türlüsüne karşı birlik olmaya ve demokratik değerlerimizi korumaya çağırıyoruz. Ayrıca saldırganların cezalandırılmasının toplumsal vicdan için önemli olduğunu vurguluyoruz.” şeklinde konuştu.

DEMOKRATİK SİYASET TEHDİT ALTINDA

CHP Hannover Birliği Başkanı Uğur Madak, saldırının yalnızca bireysel olmadığını, demokrasiye yönelik olduğunu ifade ederken, “Demokratik siyaset tehditlerle engellenemez. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin arkasındaki sorumlular ortaya çıkarılmalıdır.” dedi. Madak, “Demokratik siyaset, tehdit ve saldırılarla engellenemez. Fikirlerin özgürce ifade edilmesi gereken bir ülkede, siyasi şiddetin normalleştirilmesine asla izin verilmeyecek.” sözlerini kullandı.

HÜKÜMETTEN SORUMLULUK BEKLENİYOR

CHP Nürnberg/Kuzey Bavyera Birliği’nden Funda Yurt, “Bu tür alçak provokasyonlar siyasi duruşumuzu dizayn edemez. Muhalefet liderlerinin güvenliği hükümetin sorumluluğundadır.” diyerek saldırganların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Yurt, “Bu tür kendini bilmez alçaklar, provokatörler adalet önüne çıkarılmalı ve en caydırıcı şekilde cezalandırılmalıdır.” dedi.

NEFRET İKLİMİNE TEPKİ

CHP Münih Birliği’nden Gülbey Kılıç, “Türkiye’de yaratılan nefret ikliminin doğrudan sonucu olan bu saldırıyı nefretle kınıyoruz. Siyaseti itibarsızlaştıran, toplumu ayrıştıran bu karanlık anlayış, halkın vicdanına düşmandır.” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. CHP Würtenberg Birliği Başkanı Şirin Üstün, “Bu saldırı sadece bir lidere değil toplumsal barışa ve ortak vicdana yönelmiştir. Hiç kimse acılar üzerinden siyaset yapma hakkına sahip değildir.” diyerek destek verdi.

HALKIN İRADESİNE SALDIRI

CHP Kassel Birliği Başkanı Zeki Özkan, Özgür Özel’e yönelik saldırıyı sert bir dille kınayarak, “Bu sadece bir kişiye değil, demokrasiye ve halkın iradesine yapılmış bir saldırıdır. Şiddet kabul edilemez, siyasi şiddetin normalleşmesine izin verilemez.” dedi. CHP Frankfurt Birliği’nden Bülent Bitir ise, “Saldırganın ‘Ben Osmanlı çocuğuyum’ sözleriyle gerçekleştirdiği eylem, halkın iradesine, demokratik siyasete ve toplumsal barışa yönelik ciddi bir tehdittir.” açıklamasını yaptı.

DEMOKRATİK DEĞERLERİ SAVUNMAK GEREKEN BİR KONudur

Hamburg CHP Birliği’nden Hulusi Isıtan, “Bu saldırı sadece siyasi liderlere değil toplumsal huzura, halkın iradesine ve demokrasiye yapılmıştır. Siyasi şiddet hiçbir biçimde meşru gösterilemez ve asla kabul edilemez.” diyerek, demokratik değerleri savunma mücadelesinde kararlı olduklarını belirtti. Özgür Özel’in bu tür saldırılar karşısında yalnız olmadığını vurguladı.