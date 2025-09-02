CHP’ye Yüzdeki Destek Sürecek

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİNDEN TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden alınmasına karşı çıkıyor. Emir, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, “Darbeye heveslenenler, bundan medet umanlar şunu akıllarından asla çıkarmasın: Karşılarında yalnızca CHP’yi değil, halkı ve 102 yıllık Cumhuriyet’in çelikten iradesini bulacaklar” şeklinde ifadelere yer verdi.

ÖZGÜR ÇELİK’İN KONUMLANMASI

Emir, Özgür Çelik’in İstanbul İl Başkanı olduğunu vurgulayarak, “Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde yürüyen bu onurlu mücadelenin seçilmiş, boyun eğmez bir neferidir” diyor. Bu açıklamalar, CHP’nin duruşunu ve örgütün birlikteliğini ön plana çıkarıyor.