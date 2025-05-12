CHP, Yeni Boykot Sitesi Açtı

BOYKOT SİTESİ ÜÇÜNCÜ KEZ ENGELLENDİ

CHP, boykot sitesine üçüncü kez erişim engeli getirilmesinin ardından “boykotyap2025.com” adresini kullanıma sunmuş durumda. Partinin boykot sitesi üçüncü kez engellenirken, diğer boykot sitelerinin kapatılmasının akabinde açılan “boykotyap.org” da bugün Küçükçekmece 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime kapandı.

YENİ BİR BOYKOT SİTESİ AÇILDI

Mahkeme kararının arkasından, boykot edilen firmaların listelendiği yeni bir site devreye girdi. Bu yeni site, “boykotyap2025.com” ismiyle kullanıma sunuldu. Boykot edilen firmalar, güncel olarak bu site üzerinden takip edilebiliyor. CHP İletişim’den yeni siteye ilişkin yapılan paylaşımda, “Ne alıp ne almayacağımıza karar verenler 3. web sitemize de erişim engeli getirmişler. Nerede kalmıştık?” ifadesine yer verildi.