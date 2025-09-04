Haberler

CHP Yenipazar İlçe Başkanı İstifa Etti

CHP YENİPAZAR İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy ve yönetimi, görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu. Bu gelişme, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun partisinden istifa edip AK Parti’ye geçmesinin ardından gerçekleşti. Yenipazar’da başka bir önemli değişim daha yaşandı.

İSTİFANIN NEDENİ BASKILAR

Sergül Duransoy, beş dönemdir partide görev yaptığını belirtti. İddialara göre, CHP’li Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün baskıları nedeniyle istifa kararı aldığı öne sürüldü. Bu durum, partideki gerginliği daha da artırıyor.

