CHP Yenipazar Yönetimi İstifa Etti

İSTİFA AÇIKLAMASI

CHP Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy ve yönetimi, partilerinden ve görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Duransoy, “Bizi görevden almalarını beklemeden, dik duruşumuzun bir gereği olarak istifa ettik” şeklinde bir açıklamada bulundu. Duransoy ile birlikte ilçe yönetim kurulu üyeleri İrfan Gemicioğlu, Akın Tosun, Hüseyin Çelik, Serdar Gümüş, Ulaş Aksoy, Hüsamettin Evci ve Yıldız Ercim de görevlerinden ayrıldı.

BASKI İDDİALARI

Beş dönem boyunca partide aktif olarak görev yaptığını belirten Duransoy, “Milletvekilimiz Süleyman Bülbül, bize ‘Başkan, sen çok darbe aldın, çok yoruldun, seni görevden alalım’ dedi. Biz ise görevimizi kongre takvimine kadar sürdürmek istediğimizi belirttik. Ancak Bülbül, bu kez genel merkezin adını kullanarak karşımıza aday çıkardı” dedi. Ayrıca, bu durumu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile de görüştüklerini ve “Sayın Aytekin, genel merkezin böyle bir tasarrufu olmadığını bize söyledi” ifadelerini paylaştı. Ancak il başkanlığındaki görüşmelerde, bu sürecin genel merkezin isteği olduğunu duyduklarını vurguladı.

SONUÇ VE GÖREV BIRAKMA NEDENİ

Yaşanan gelişmelerin ardından, yönetim kurulu arkadaşlarıyla birlikte görevlerini bıraktıklarını ifade eden Duransoy, “Bizi görevden almalarını beklemeden, dik duruşumuzun bir gereği olarak istifa ettik” şeklinde konuşarak, durumun gerektirdiği bir karar aldıklarını belirtti.